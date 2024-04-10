Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием уничтожил артустановку ВСУ

Замаскированную артиллерийскую установку ВСУ обнаружили в ходе разведки с воздуха, затем ее уничтожили с помощью дрона-камикадзе «Ланцет», сообщает пресс-служба Минобороны России .

«Профессионально и грамотно управляя барражирующими боеприпасами, операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику», - сообщает ведомство.

«Ланцет» летит в одну сторону и точно наносит удар по цели. Дрон-камикадзе может перемещать по воздуху до пяти килограммов груза. С его помощью военные могут уничтожать бронетехнику, артиллерию, комплексы РСЗО и живую силу.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» сумели отразить 11 контратак ВСУ. Киевский режим за сутки потерял порядка 395 военнослужащих.