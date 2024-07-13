Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил станцию РЭБ ВСУ на правобережье Днепра

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На кадрах видно, как российские операторы дронов в ходе воздушной разведки обнаружили позицию станции РЭБ украинских сил в лесополосе на правобережье Днепра. В результате удара произошел взрыв, в небо поднимаются клубы дыма, а вокруг уничтоженной станции бегают бойцы ВСУ.

В оборонном ведомстве добавили, что удар по вражескому объекту был нанесен барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Ранее российские военнослужащие нанесли удар по складу ВСУ в пригороде Одессы. По словам местных жителей, в Чабанке были серьезные взрывы и детонации.