Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил станцию РЭБ ВСУ на правобережье Днепра
Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне специальной военной операции. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
На кадрах видно, как российские операторы дронов в ходе воздушной разведки обнаружили позицию станции РЭБ украинских сил в лесополосе на правобережье Днепра. В результате удара произошел взрыв, в небо поднимаются клубы дыма, а вокруг уничтоженной станции бегают бойцы ВСУ.
В оборонном ведомстве добавили, что удар по вражескому объекту был нанесен барражирующим боеприпасом «Ланцет».
Ранее российские военнослужащие нанесли удар по складу ВСУ в пригороде Одессы. По словам местных жителей, в Чабанке были серьезные взрывы и детонации.