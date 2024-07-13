Склад ВСУ с боекомплектом ликвидирован в пригороде Одессы

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Подполье: уничтожен склад с боекомплектом в пригороде Одессы

В пригороде Одессы, Чабанке, российские войска ударили по складу с боекомплектом, куда также могли передислоцироваться англичане, обучающие украинских диверсантов, сообщает РИА Новости .

Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, было несколько прилетов в Южный порт Одессы. А британцы ранее переместились в сторону Чабанки.

Местные жители сообщили о серьезных взрывах и детонации в указанном районе.

По информации местного подполья, из города в сторону удара отправились пожарные и машины скорой помощи. Еще в ту же сторону вылетел вертолет.

В районе Чабанки, по данным подпольщиков, располагается зона отдыха военного совета Одесского округа, территория в/ч А-1045. Севернее побережья есть еще одна в/ч А-0546.