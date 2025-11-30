Дрифтеры устраивают опасные заезды на пешеходном переходе на севере Москвы

Жители Клинского проезда в Москве жалуются на дрифтеров, которые по вечерам устраивают опасные заезды прямо на пешеходном переходе, сообщает «Осторожно, Москва» .

Неизвестные стали устраивать здесь гонки две недели назад. Они летают на высоких скоростях и не останавливаются даже не пешеходных переходах.

По словам местных жителей, эту дорогу гонщики выбрали специально, так как здесь почти нет машин и дорожных камер. Люди опасаются, что когда-нибудь такие заезды могут закончиться плачевно.

Жители просят ГАИ обратить внимание на данные гонки и принять соответствующие меры.

Ранее кузбасский геймер перепутал игру с жизнью и попытался угнать машину. Вместо эффектного дрифта угонщик моментально застрял в сугробе.

