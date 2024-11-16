Дрифтер сбил женщину с детской коляской в подмосковном Одинцове

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Baza: дрифтующая BMW сбила женщину с коляской на автотусовке в Одинцове

Автомобиль BMW сбил женщину с детской коляской во время дрифта на вечеринке гонщиков в подмосковном Одинцово. Водитель неправильно рассчитал траекторию и врезался в стоящих рядом зрителей, сообщает Baza .

На дрифтовавшей BMW не было госномеров. В момент выполнения трюка машину сильно занесло, и она боком въехала в толпу людей.

Наибольшие повреждения получила девушка, стоявшая в толпе с коляской. Она находилась в первом ряду.

Когда приехала скорая помощь, девушку увезли в больницу. По информации Baza, этой машиной BMW может владеть популярный автомобильный блогер Гоша Ерохин — «Гоша2048».

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