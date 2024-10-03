Downdetector: массовый сбой в работе Telegram произошел в России
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В семи регионах России произошел массовый сбой в работе Telegram. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга пожаловались на перебои в работе Telegram. Также сбои фиксируются в Московской, Ленинградской, Тверской, Нижегородской и Новосибирской областях России.
Пользователи жалуются на то, что не приходят оповещения. У некоторых произошел сбой мобильного приложения, сайта. Также у многих россиян не загружаются медиафайлы.
Ранее сбой произошел в приложении Альфа-банка. Оно не работало ни на смартфонах с iOS, ни с Android.