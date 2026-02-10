Достаточно одной капли: россиянка спаслась от голубого крайта на Бали

сегодня в 21:05

Популярная российская блогерша спаслась от смертельно опасной змеи на Бали

Российская блогерша Анастасия, у которой больше миллиона подписчиков в соцсетях, едва не стала жертвой укуса ядовитой змеи на Бали, сообщает «112» .

Девушка прогуливалась по пляжу на острове, записывая видео. В какой-то момент на нее положила глаз опасная ядовитая змея. Она устроила настоящую погоню за Анастасией.

Блогерша не растерялась и кинулась прочь от змеи. Только потом девушка поняла, что могла стать жертвой голубого крайта.

Это опасный вид змей, яд которых поражает сразу две важные системы — сердце и нервную систему. Шанс выжить после укуса составляет 50% даже при условии введения антидота.

Ранее в Индонезии нашли самую длинную дикую змею в мире. Огромная рептилия, получившая имя Ибу Барон (Баронесса), достигает длины 7,22 метра.

