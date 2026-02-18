Дорогой кусь: негостеприимный тайский кот отправил россиянку в больницу

Петербурженка Мария чуть не потеряла возможность отдохнуть в Таиланде из-за желания приласкать уличное животное, сообщает Life.ru .

Во время прогулки на девушку внезапно запрыгнул бездомный кот. Когда россиянка попыталась снять его с себя, он проявил агрессию и покусал туристку.

Несмотря на то что на коте был ошейник, местные жители предупредили Марию, что у животного отсутствуют прививки от бешенства, и настоятельно посоветовали ей посетить врача.

В медицинском учреждении девушке прописали срочный курс вакцинации от бешенства и столбняка. Расходы на лечение, составившие приблизительно 30 тысяч рублей, были компенсированы за счет страхового полиса.

Сейчас судьба этого кота также волнует местных жителей — за ним ведется наблюдение.

