Домашняя собака порвала лицо 15-летней школьнице на Кубани

В городе Темрюк Краснодарского края домашняя бельгийская овчарка напала на 15-летнюю девочку. Животное откусило подростку часть лица и порвало плечи, бедра и живот. Школьница находится в тяжелом состоянии, сообщает 93.RU .

Девочка живет с отцом. Пока он спал, школьница решила покормить двоих собак. Она попыталась отодвинуть в сторону одну из них, чтобы дать еду другой, но кобель укусил ее за ногу, повалил на землю и начал кусать. Парень девочки выбежал на крики, оттащил ее от животного и вызвал скорую.

Собака откусила подростку щеки, верхнюю губу и нос. Также у школьницы глубокие раны плеча, бедра и живота. Сначала девочка была в сознании, могла говорить. Ее госпитализировали в темрюкскую больницу, но позже перевезли в краевую клиническую больницу № 1.

В ККБ отметили, что пришить часть лица ребенку невозможно, потому что ткани уже отмерли. При этом отмечается, что семья школьницы характеризуется положительно. Ее мать умерла, воспитанием девочки занимается отец.