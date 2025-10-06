Домашний тиран: вскрылись ужасающие подробности о напавшем на собаку в Подольске

Хозяйка пса-инвалида, пострадавшего от рук живодера в Подмосковье, заявила, что напавший мужчина до этого поднимал руку на жену, сообщает NEWS.ru .

«Собака чувствует себя нормально. Сейчас мы с участковым приехали в клинику, чтобы врачи ее осмотрели. Я оставила собаку на минуту у подъезда. У меня ребенок описался, и я пошла за штанами. За это время он снял мою собаку с коляски и начал избивать. Он живет в нашем подъезде», — рассказала Екатерина.

По ее словам, жена хулигана тоже писала на него заявление в полицию, видеокамеры зафиксировали избиение животного.

Ранее в Московской области стало известно о жестоком обращении с животным: нетрезвый мужчина напал на собаку с ограниченными возможностями, которую хозяйка оставила без присмотра возле дома. Все произошло в Подольске, во дворе многоэтажки.

По словам свидетелей, владелица пса, у которого парализованы задние конечности, отлучилась ненадолго, чтобы принести из дома детскую одежду, оставив питомца на улице. В этот момент к беспомощному животному и приблизился пьяный мужчина.

