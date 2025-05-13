Домашний лев разорвал и съел хозяина в Ираке

Полицейские ликвидировали домашнего льва, который растерзал и съел хозяина. ЧП произошло в провинции Наджаф в Ираке, сообщает «Лента.ру» .

Лев напал на 50-летнего хозяина 8 мая в городе Эль-Куфа. По данным местных властей, хищник набросился на жертву в саду его дома.

«Лев съел большую часть его тела. Поскольку хищник отказывался отходить от останков, мы были вынуждены открыть огонь», — сказал представитель полиции.

По его словам, мужчина много лет держал у себя львов и других диких кошек.

По информации издания Rudaw, в Ираке уже много лет идет борьба с незаконной торговлей экзотическими животными, но на них большой спрос, а законы практически не соблюдаются.

Ранее в РФ утвердили список запрещенных к содержанию животных. В него вошли львы, ламантины, кобры, черепахи и многие другие.