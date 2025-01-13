Дом лидера группы «Мумий Тролль» сгорел под Лос-Анджелесом

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Под Лос-Анджелесом сгорел дом Ильи Лагутенко за 308 млн руб

Под Лос-Анджелесом мог сгореть дом российского музыканта Ильи Лагутенко, который является лидером группы «Мумий Тролль», сообщает Общественная Служба Новостей .

Согласно предположениям, пламя уничтожило его имущество в районе Биг-Рок. Музыкант приобрел эту недвижимость семь лет назад, взяв ипотеку на почти 3 миллиона долларов.

Известно, что Лагутенко проживает в Лос-Анджелесе уже более десяти лет. Его сгоревший дом представлял собой одноэтажный коттедж площадью 204 квадратных метра.

Внутри находились три спальни и четыре ванные комнаты. Из окон открывался живописный вид на океан и побережье.

Спутниковые снимки показывают, что территория, где располагался дом Лагутенко, была полностью охвачена огнем. Как сообщила газета The New York Times, район Биг-Рок сгорел полностью.