Дом лидера группы «Мумий Тролль» сгорел под Лос-Анджелесом
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Под Лос-Анджелесом мог сгореть дом российского музыканта Ильи Лагутенко, который является лидером группы «Мумий Тролль», сообщает Общественная Служба Новостей.
Согласно предположениям, пламя уничтожило его имущество в районе Биг-Рок. Музыкант приобрел эту недвижимость семь лет назад, взяв ипотеку на почти 3 миллиона долларов.
Известно, что Лагутенко проживает в Лос-Анджелесе уже более десяти лет. Его сгоревший дом представлял собой одноэтажный коттедж площадью 204 квадратных метра.
Внутри находились три спальни и четыре ванные комнаты. Из окон открывался живописный вид на океан и побережье.
Спутниковые снимки показывают, что территория, где располагался дом Лагутенко, была полностью охвачена огнем. Как сообщила газета The New York Times, район Биг-Рок сгорел полностью.