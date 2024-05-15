Дом горит в пригороде Белгорода после обстрела ВСУ
Частный дом горит в пригороде Белгорода Дубовом после обстрела ВСУ
Фото - © Частный дом горит в пригороде Белгорода Дубовом после обстрела ВСУ/GO31
В поселке Дубовое под Белгородом загорелся частный дом после обстрела ВСУ, сообщают местные медиа.
Официальной информации о последствиях атаки на Белгород пока нет.
Ранее несколько громких взрывов раздались в небе над Белгородом, в городе и пригороде была объявлена ракетная опасность.
Трижды срабатывала сирена воздушной тревоги.