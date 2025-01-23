Должностные лица ТЦК массово присваивали себе деньги погибших бойцов ВСУ

Хакерская группа Beregini взломала аккаунты должностных лиц ТЦК (военкоматы Украины — ред.) и выяснила, что те проворачивали масштабные махинации со счетами погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Mash .

Следствие установило, что подполковник Александр Рипак, возглавляющий отдел персонала Одесского областного ТЦК, вместе со своим подчиненным майором Бирюком причастны к незаконному присвоению денежных средств. Злоумышленники воспользовались служебным положением при оформлении документов погибших бойцов для доступа к их банковским счетам.

В распоряжении следователей оказалась переписка подозреваемых, содержащая информацию о финансовом положении погибших военнослужащих, включая фотографии банковских карт и скриншоты балансов. По предварительным данным, сумма похищенных средств составила около 17 миллионов гривен, которые обналичивались через банкоматы или переводились на другие счета. В пересчете по курсу на 23 января 2025 года это около 40 120 000 рублей.

Похищенные средства распределили двумя способами: основной объем конвертировали в криптовалюту, а оставшуюся часть распределили среди членов семьи.