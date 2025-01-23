Должностные лица ТЦК массово присваивали себе деньги погибших бойцов ВСУ
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Хакерская группа Beregini взломала аккаунты должностных лиц ТЦК (военкоматы Украины — ред.) и выяснила, что те проворачивали масштабные махинации со счетами погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Mash.
Следствие установило, что подполковник Александр Рипак, возглавляющий отдел персонала Одесского областного ТЦК, вместе со своим подчиненным майором Бирюком причастны к незаконному присвоению денежных средств. Злоумышленники воспользовались служебным положением при оформлении документов погибших бойцов для доступа к их банковским счетам.
В распоряжении следователей оказалась переписка подозреваемых, содержащая информацию о финансовом положении погибших военнослужащих, включая фотографии банковских карт и скриншоты балансов. По предварительным данным, сумма похищенных средств составила около 17 миллионов гривен, которые обналичивались через банкоматы или переводились на другие счета. В пересчете по курсу на 23 января 2025 года это около 40 120 000 рублей.
Похищенные средства распределили двумя способами: основной объем конвертировали в криптовалюту, а оставшуюся часть распределили среди членов семьи.