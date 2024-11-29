Долг Блиновской в 1,5 млрд рублей внезапно исчез

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SHOT: 1,5-миллиардный долг Блиновской перед ФНС исчез по неясным причинам

Долг блогера Елены Блиновской, исчислявшийся суммой в 1,5 миллиарда рублей, полностью исчез из базы ФНС. Теперь «королева марафонов» официально ничего не должна российской налоговой, утверждает SHOT .

Ситуация удивила даже налогового юриста Блиновской. По словам эксперта, он пока сам не понимает, почему внушительный долг его клиентки пропал из базы.

Блиновская продолжает находиться в следственном изоляторе (СИЗО) в рамках уголовного дела. Ее супруг Алексей Блиновский служит в рядах российской армии на СВО.

«Королеву марафонов» обвиняют по разным частям статей 187 (неправомерный оборот средств платежей), 198 (уклонение физического лица от уплаты налогов) и 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса РФ. Ранее Блиновскую признали банкротом.