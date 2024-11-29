Долг Блиновской в 1,5 млрд рублей внезапно исчез
Фото - © Суды общей юрисдикции города Москвы
Долг блогера Елены Блиновской, исчислявшийся суммой в 1,5 миллиарда рублей, полностью исчез из базы ФНС. Теперь «королева марафонов» официально ничего не должна российской налоговой, утверждает SHOT.
Ситуация удивила даже налогового юриста Блиновской. По словам эксперта, он пока сам не понимает, почему внушительный долг его клиентки пропал из базы.
Блиновская продолжает находиться в следственном изоляторе (СИЗО) в рамках уголовного дела. Ее супруг Алексей Блиновский служит в рядах российской армии на СВО.
«Королеву марафонов» обвиняют по разным частям статей 187 (неправомерный оборот средств платежей), 198 (уклонение физического лица от уплаты налогов) и 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса РФ. Ранее Блиновскую признали банкротом.