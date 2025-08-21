Долбануло знатно: уфимец случайно подорвался на пивной кеге

Мужчина в Уфе поскользнулся и подорвался на пивной кеге

Житель Уфы случайно упал на большую пивную кегу, а та взорвалась прямо под ним. Кадры с места происшествия публикует Baza .

Судя по видео, инцидент произошел, когда мужчина подходил к подъезду дома. В руках он держал огромную пивную кегу. В этот момент на улице шел дождь, поэтому на асфальте образовались лужи. Мужчина поскользнулся и упал прямо на кегу, которая взорвалась.

Раздался громкий хлопок, от которого работала сигнализация припаркованных машин. Громкий звук услышали соседи, вызвавшие полицию.

Мужчина после взрыва встал, осмотрел поврежденную руку и пошел дальше. Судя по кадрам, за пиво он переживал больше, чем за конечность.

Ранее в Москве к жилому дому на Фрязевской улице вызвали экстренные службы из-за взрыва куриного яйца. Квартиру окутал дым.