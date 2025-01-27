Дочь известного скрипача избили в музыкальной школе в Москве

SHOT: дочь известного скрипача Дюранда избили до сотрясения мозга в школе Москвы

Дочь известного скрипача Марио Дюранда избили в музыкальной школе в Москве. У 11-летней пострадавшей сотрясение мозга, ее увезли в больницу, сообщает SHOT .

Ссора случилась в Центральной музыкальной школе. Между дочерью Дюранда и одноклассницей произошел конфликт, который перерос в драку. Взрослые разняли девочек и позвонили в скорую.

Дочь Дюранда увезли в больницу с сотрясением мозга. Также у нее обнаружили миоптический астигматизм — проблему со зрением, из-за которой вдали человек видят размыто.

Дюранд отметил, что проводится расследование инцидента.

Ранее неизвестный избил и ограбил пенсионера-инвалида в лифте в Краснодаре.