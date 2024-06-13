До тридцати боевиков ВСУ уничтожено в зоне действия СВО
Российские силы атаковали украинские позиции огнем из «Града»
Российские силы атаковали украинские позиции огнем из «Града», видео распространила пресс-служба Минобороны.
Расчет РСЗО «Град» нанес удар по живой силе противника, формировавшей линию обороны.
«В результате точного накрытия цели неуправляемыми 122-мм осколочно-фугасными реактивными снарядами потери ВСУ составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными», - сказано в сообщении.
Место и время операции не указано.