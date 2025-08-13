До 7 тысяч за регистрацию: в Подмосковье пенсионерка зарабатывает на мигрантах

В подмосковной Лобне 65-летняя женщина возглавила преступное сообщество по незаконной платной временной регистрации граждан других государств, сообщает «Царьград» .

Пенсионерка предлагала мигрантам регистрацию на своей жилплощади без фактического проживания, а также помощь со всеми необходимыми документами. Все услуги стоили от 2,5 до 7 тысяч рублей.

В незаконной деятельности принимали участие родственники подозреваемой — брат и две сестры. Через уполномоченные органы они оформляли миграционные регистрационные записи.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, полицейским и сотрудникам Росгвардии удалось задержать преступную группу, всего в ней 8 человек. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции по части 2 статьи 322.1 УК РФ.