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До 50 военнослужащих ВСУ уничтожил удар «Искандера» по гостинице в Запорожье

До 50 военнослужащих ВСУ были ликвидированы в результате удара комплекса «Искандер-М» по гостинице в городе Запорожье, сообщает ТАСС .

В том числе были уничтожены 19 наемников из Великобритании. Еще около 20 боевиков ВСУ получили ранения.

Удар по гостинице в городе Запорожье был нанесен 2 сентября.

Кроме того, противник потерял более 250 боевиков, из них 70 французских и румынских специалистов ПВО, при ударе 4 сентября по Кривому Рогу.

Ранее российские войска нанесли высокоточный удар по военному учебному центру ВСУ в Полтаве. Военные эксперты назвали его настоящим военным джекпотом.