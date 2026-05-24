До 40 человек оказались под завалами рухнувшего строящегося здания на Филиппинах

До 40 человек оказались под завалами рухнувшего строящегося десятиэтажного здания в филиппинском городе Анхелес, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал GMA News.

Проводится поисково-спасательная операция. Отмечается, что порядка десяти человек смогли самостоятельно покинуть место происшествия. При этом «под завалами могут находиться около 30-40 строительных рабочих». Отмечается, что последствия затронули соседнее здание.