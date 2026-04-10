До 10 человек возросло количество пострадавших при взрыве во Владикавказе

Количество пострадавших в результате мощного взрыва в центре Владикавказа возросло до десяти человек, сообщает 112 .

ЧП произошло в пятницу днем в магазине пиротехники на улице Августовских событий. После взрыва в здании продолжалась детонация фейерверков.

В результате происшествия повреждение получили магазин, соседнее здание и припаркованные автомобили.

На месте работают более 140 сотрудников МЧС и почти 40 единиц спецтехники. Ликвидация возгорания продолжается. На территории складского комплекса развернули оперативный штаб.

