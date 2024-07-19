Донецкая Народная Республика вынужденно тратит запас воды из-за серьезной аварии на трубопроводе «Дон — Донбасс», которая случилась 17 июля в районе хутора Едуш Ростовской области, сообщает Baza .

Предварительно известно, что прорыв трубопровода в уязвимом месте произошел из-за того, что неизвестный перекрыл задвижку и отломал штурвал. Пока специалисты работают над восстановлением трубопровода, компетентные органы выясняют, что привело к аварии на объекте.

Основных версий на сегодняшний день две. Первая — это была диверсия, а вторая — задвижку перекрыл тот, кто хорошо знает объект и, возможно, в прошлом участвовал в его строительстве. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Тем временем синоптики предупреждают, что в ДНР в пятницу ожидается аномальная жара. Температура воздуха в дневное время местами поднимется до 40 градусов.

Ранее ВСУ подтвердили сообщения о том, что действительно покинули свои позиции в Урожайном в ДНР. Киевский режим оставил населенный пункт, заняв другие позиции.