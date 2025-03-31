DM: в США ребенок умер из-за пожирающей мозг амебы после посещения аквапарка

В Соединённых Штатах годовалый ребенок скончался после посещения аквапарка, в ходе которого произошло заражение амебой, пожирающей мозг, сообщает kp.ru .

Как пишет британская газета Daily Mail, трагедия произошла в штате Арканзас. Родители отправили ребенка на детскую площадку с фонтанами, а когда вернулись домой обнаружили, что малыш едва мог двигаться. У него поднялась температура и началась рвота. Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть.

По словам медиков, ребенок заразился амебой Naegleria fowleri, пожирающей мозг. Она способна проникать в организм через нос при плавании в пресной теплой воде.

В ходе проверки в аквапарке было установлено, что вода в фонтанах, расположенных в детской игровой зоне, не была должным образом обработана хлором, что привело к размножению амеб.

Ранее 10-летний мальчик из провинции Хайнань выжил, после того как почти сутки дрейфовал в Южно-Китайском море. Тело ребенка сильно обгорело, а сам он был очень слаб.