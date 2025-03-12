Дистанционные мошенничества составили 50% преступлений в Москве в 2024 году

За 2024 дистанционные мошенничества составили половину от всех преступлений, совершенных в Москве. Раскрываемость таких правонарушений увеличилась на 15,1%, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.

«Мобильный телефон, который находится у каждого из нас в руках, сейчас является самым опасным устройством. Только за 2024 год половина всех преступлений, совершенных на территории города Москвы, — это мошенничества, совершенные дистанционным образом», — сказал Васенин.

Он уточнил, что за минувший год в столице зарегистрировано более 63 тыс. преступлений с применением информационных технологий. По сравнению с 2023 годом раскрываемость таких правонарушений увеличилась на 15,1%.

Начальник управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ ГУ МВД России по городу Москве Антон Кононенко также рассказал, что дистанционные мошенники переключили свое внимание на детей, они заводят с ними общение в мессенджерах и популярных онлайн-играх. Дети в основном используются преступниками как дропы — на них регистрируют банковские карты и телефонные номера.