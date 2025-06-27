Директора секс-шопа «Розовый кролик» оштрафовали за смазку с каннабисом
Таганский районный суд Москвы оштрафовал директора секс-шопа «Розовый кролик» Галину Лапину за пропаганду наркотиков из-за продажи смазки с ароматом каннабиса, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Протокол на Лапину был составлен еще в апреле. В конце прошлого года силовики пришли с проверкой в один из секс-шопов у станции метро «Пролетарская», где заметили на прилавке интимный гель с маслом семян конопли. На этикетке было изображение листка конопли, из-за которого и началась проверка по статье о пропаганде наркотиков.
Суд принял решение конфисковать смазку и оштрафовать директора секс-шопа. Решение суда вступило в силу.
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