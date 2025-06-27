Директора секс-шопа «Розовый кролик» оштрафовали за смазку с каннабисом

Протокол на Лапину был составлен еще в апреле. В конце прошлого года силовики пришли с проверкой в один из секс-шопов у станции метро «Пролетарская», где заметили на прилавке интимный гель с маслом семян конопли. На этикетке было изображение листка конопли, из-за которого и началась проверка по статье о пропаганде наркотиков.

Суд принял решение конфисковать смазку и оштрафовать директора секс-шопа. Решение суда вступило в силу.

Ранее стало известно, что на территории Москвы работают минимум шесть подпольных караоке-клубов с русскими стриптизершами. Заведения открыты только для гостей из Китая, Кореи и Японии.