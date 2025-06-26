Подпольные караоке с русскими стриптизершами работают в Москве для азиатов

На территории столицы работают минимум шесть подпольных караоке с русскими стриптизершами, они открыты только для гостей из Китая, Кореи и Японии, сообщает SHOT .

Попасть в такой бар-караоке можно только по знакомству и только через менеджеров. Чаще всего для этого пользуются китайской соцсетью WeChat. Адресов баров нет в открытом доступе, их можно получить только после общения. Русские могут прийти в бар только по предварительной договоренности.

Мужчины, в основном из Кореи, Китая и Японии, приходят в эти бары, так как им интересно пообщаться с русскими девочками. В помещении они могут выбрать понравившуюся девушку для совместного досуга, который обойдется азиатам в 15 тыс. рублей.

Сначала перед клиентом выводят всех сотрудниц заведения и выстраивают их в ряд. Сотрудницы делятся на разные категории. например, «чай» —за 5 тыс. рублей девушки флиртуют с клиентом, могут станцевать стриптиз, также они общаются, играют в настольные игры (среди популярных — «верю не верю» и азартные карточные игры). Также для клиентов приносят орехи, фрукты, соки. А «кофе» — аналогичное обслуживание, но также девушки готовы к бурной ночи сразу после общения с иностранцем. За это берут 20 тыс. рублей на 2 часа или 25 тыс. рублей до утра. Сотрудницы баров в этом случае едут на квартиру или в гостиницу.

Основной заработок девушек идет от оставленных клиентами чаевых и дополнительных продаж алкоголя, так как гости наливают стриптизершам, чтобы они были более податливы.

Секса в самих барах как правило нет. Схема досуга азиатов организована так, что владельцев заведений почти невозможно уличить в сутенерстве.

Как рассказал директор одного из таких караоке, для клиента можно заблаговременно подобрать подходящую «подружку», которая не только сможет спеть в караоке или станцевать стриптиз, но еще и будет готова уехать с ним. Экс-сотрудница подобного бара добавила, некоторые гости нередко хотят организовать встречи с девушками и в нерабочее время, при этом «обидеть такого клиента нельзя», особенно, если он постоянный заказчик.