Директора колледжа и его адвоката расстреляли в Новомосковске должники

Жестокое убийство директора местного колледжа Александра Архипова и его адвоката в Новомосковске произошло из-за долгов, сообщает Telegram-канал Shot .

По данным источника SHOT, неизвестный преступник застрелил обоих выстрелами в голову, причем на каждую жертву понадобилось всего по одной пуле.

Следствие предполагает, что убийца действовал как профессиональный киллер — быстро, хладнокровно и без свидетелей. На месте работают криминалисты, изучая гильзы и иные улики.

Основной версией преступления считается заказное убийство. По предварительной информации, Архипов и его адвокат занимались выдачей займов под проценты и в день убийства должны были встретиться с должниками. Однако вместо переговоров по их машине был открыт огонь.

Убийца скрылся до прибытия полиции. Проезжавшие мимо водители вызвали экстренные службы, но медики смогли лишь констатировать смерть.