Директора клиники пластической хирургии в Москве заподозрили в торговле детьми

Директор столичной клиники пластической хирургии Дарина Р. может быть причастна к торговле детьми. Ее имя появилось в материалах дела, сообщает Baza .

Подозреваемая стала уже четвертым фигурантом в деле о пропаже детей. В четверг состоится заседание Тверского районного суда, который изберет главе клиники пластической хирургии меру пресечения.

Ранее по данному делу была задержана общественный деятель и клинический психолог Ирина Р. Женщина — многодетная мать, у которой на иждивении 12 несовершеннолетних. Ирина признала свою вину, сейчас она находится в СИЗО.

Другие детали дела не приводятся.

