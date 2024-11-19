Мать копейского душителя Вячеслава Яикова в документальном сериале «Как вырастить маньяка?» рассказала о трудностях, которые испытала при воспитании сына.

По словам женщины, врачи предупреждали, что с самого детства мальчик отстает в развитии. В 8 годам Слава говорил лишь «мама», «папа» и «дай». В результате медики поставили Яикову диагноз «олигофрения».

По мнению судмедэкспертов, на становление личности маньяка повлиял распад Советского Союза, в результате которого в Кыргызстане прекратилось оказание доступной психиатрической помощи.

С 2002 по 2003 год Вячеслав Яиков находился в городе Копейске Челябинской области. В это время маньяк и расправился с шестью девушками. В результате судебного разбирательства мужчину признали невменяемым и направили на принудительное лечение в психбольницу.

Ранее в городе Скопине Рязанской области испуганные соседи вернувшегося 74-летнего маньяка Виктора Мохова бросили свои дома и уехали. Мужчина отсидел в тюрьме 17 лет за то, что почти 4 года держал в плену и насиловал двух девушек.