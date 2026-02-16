Дезертир устроил взрыв заминированного авто у здания СБУ в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух лиц, причастных к детонации автомобиля возле здания СБУ в Киеве 11 февраля. Как установило следствие, организатором акции являлся 47-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины, ранее незаконно покинувший свою часть в Сумской области, пишет ТАСС .

Для реализации плана дезертир привлек 29-летнего киевлянина. Вместе они разместили грузовой автомобиль, загруженный взрывчатыми веществами, вблизи одного из объектов спецслужбы и привели его в действие. Обоим фигурантам предъявлено обвинение в совершении террористического акта, максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Происшествие со взрывом автомобиля в Голосеевском районе Киева произошло 11 февраля, однако детали происшествия стали известны только сейчас.

В настоящее время на Украине наблюдается рост числа диверсионных актов и нападений на представителей силовых структур и сотрудников территориальных центров комплектования. В стране фиксируются поджоги армейского транспорта, а также попытки совершения терактов в военкоматах и полицейских управлениях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.