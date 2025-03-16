сегодня в 11:40

Девушку изнасиловали, когда она села к незнакомцам в машину в Петербурге

17-летняя девушка вышла ночью из ресторана в Санкт-Петербурге и остановила попутку, где ее изнасиловали, сообщает РЕН ТВ .

Чтобы подвести девушку, остановилась машина каршеринга, в ней сидели двое неизвестных. Вместо поездки до дома автомобиль заехал в один из дворов.

Мужчина, который был на заднем сидении, силой заставил девушку подчиниться и изнасиловал.

Личности злоумышленников установлены, мужчины задержаны. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении преступников уголовного дела.

Ранее под Петербургом мужчина перерезал горло цыганке, чтобы она не прокляла его род. При этом они были знакомы более 20 лет.