Девушку из видео Паши Техника задержали с 53 свертками мефедрона

Модель, которая снималась в музыкальных клипах исполнителя Паши Техника (Ивлева), задержана. При себе в лифчике у нее, как показала экспертиза, было 53 свертка мефедрона, сообщает Baza .

Задержание 23-летней Виктории С. провели 27 ноября. Ее арестовали вместе с приятелем Николаем К. в подъезде дома на Батайском проезде.

Пару обыскали. 52 свертка с неизвестным запрещенным веществом, как сообщается, нашли в трусах у Николая, и еще 53 у Виктории. Экспертиза определила, что это мефедрон.

На мужчину и женщину открыли уголовное дело по статье о распространении наркотиков. Их могут посадить на срок от 10 до 20 лет.

Виктория С. многократно снималась в клипах Паши Техника. Также она участвовала во многих телешоу, вроде «Четыре свадьбы», «Час суда» и другие. Ее отправили на домашний арест.

Ранее Техника оштрафовали на 20 тыс. рублей за песни с пропагандой наркотиков.