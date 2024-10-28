Девушки с коляской грели руки у Вечного огня в Подмосковье

В подмосковном Реутове сняли на видео двух девушек, которые грели руки у Вечного огня, сидя на корточках. Кадры публикует «Мой Реутов» .

На видео можно заметить, как две дамы в черных куртках сидят у Вечного огня и согревают руки над пламенем. Рядом с девушками стояла коляска, у которой топтался несовершеннолетний.

«За осквернением памятника наблюдал ребенок», — отмечает ресурс.

Кадры были сняты одним из местных жителей.

Ранее в башкирском Нефтекамске двое подростков справили нужду на БТР-80 у военного мемориала. Инцидент произошел в парке Победы, военная машина стояла около мемориала воинам-интернационалистам. Подруга юношей называла «шикарными» своих друзей, пока они мочились на бронетранспортер.

