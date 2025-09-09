Девушке в кишечник попала иголка после посещения стоматолога в Башкирии

26-летней девушке в кишечник попал протейпер после посещения стоматолога в Башкирии. Скорее всего, она проглотила инструмент для обработки каналов, когда посещала врача, сообщает Mash .

Сразу после процедуры лечения зубов 26-летняя девушка ощутила острую боль в животе. Она сделала рентген. По его итогам выяснилось, что иголка уже перешла в нижнюю часть туловища.

Стоматолог говорит, что инструменты не теряла. Однако ее пациентке теперь придется лечь на операцию, чтобы извлечь инородное тело.

Ранее сообщалось, что средний чек по картам банка «Русский стандарт» в России на стоматологические услуги уменьшился с 11,6 тыс. до 11,1 тыс. рублей весной. Также люди стали часто обращаться к платным профильным врачам.