Девушка, задушенная во время секса в отеле Питера, пришла устраиваться туда горничной

Погибшая во время секса в петербургском отеле была потенциальной горничной

Девушка, которая была задушена во время жесткого секса в апарт-отеле на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, хотела устроиться туда горничной. Потенциальный начальник устроил ей своеобразную проверку, сообщает «Фонтанка.ру» .

В убийстве 28-летней девушки обвиняется 31-летний Шамиль М., который работал в отеле администратором. Познакомился он с жертвой незадолго до происшествия — их свел общий друг в столовой в центре города.

Девушка заявила, что ищет работу, а Шамиль предложил устроить ее горничной в отель, где трудится сам. Они тут же отправились осматривать новое место работы, прихватив коньяк и колу.

В своей комнате в отеле администратор устроил соискательнице «собеседование». Та рассказала, что у нее был опыт оказания секс-услуг. Потенциальный начальник решил это проверить, попутно угостив девушку наркотиками. Во время интима мужчина не рассчитал силу и задушил спутницу. Он уснул раньше, чем осознал, что девушка мертва.

Мужчину вскоре задержали. Суд постановил заключить его под стражу до 1 февраля 2026 года.

