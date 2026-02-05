Девушка упала в ледяную воду с Крылатского моста в Москве
Фото - © Елена Орлова / Фотобанк Лори
В столице ночью молодая девушка упала с Крылатского моста в ледяную реку, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Глубокой ночью 21-летняя девушка упала с Крылатского моста в Москву-реку. Она оказалась на расстоянии около 150 м от берега, где пыталась держаться на плаву среди обломков льда.
На место ЧП прибыли спасатели, которые помогли пострадавшей выбраться из воды. После этого пострадавшую передали медикам и отправили в больницу.
Сейчас в Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов. Также из-за тумана с отложением изморози введен «желтый» уровень. В столице этой ночью температура опускалась до минус 14 градусов.
