Девушка погибла в Красноярске, катаясь с подругой на «ватрушке» за машиной

17-летняя девушка погибла в Красноярске во время катания с подругой «на ватрушке» за машиной. Неуправляемый тюбинг вылетел прямо под встречный автомобиль, сообщает «112» .

Девушка вместе с 20-летней подругой решила покататься на «ватрушках», привязав их к машине своего приятеля. Тот поддержал идею, и они устроили заезд по Вольному проезду.

Во время движения машины «ватрушка» была неуправляема. В какой-то момент ее вынесло на полосу встречного движения. К несчастью, тюбинг попал под колеса другого автомобиля.

От полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте. Ее 20-летнюю подругу госпитализировали в тяжелом состоянии.

В отношении водителя, который устроил заезд с привязанной к машине «ватрушкой», возбуждено уголовно дело по факту нарушения правил безопасности движения.

Сейчас медики проверяют, был ли мужчина трезв в момент аварии. Если выяснится, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, то его могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет.