сегодня в 17:06

Девушка бросила «торт» из пены для бритья в экс-министра финансов ФРГ

Инцидент произошел во время предвыборного выступления Линднера в Грайфсвальде.

«Торт» оказался сделанным из пены для бритья. Напавшую на политика скрутили охранники.

Сам Линднер отметил, что в торте предпочел бы «крем, а не мыло».

Ранее Линднер раскрыл причины политического кризиса в ФРГ. По его мнению, камнем преткновения стало намерение канцлера Германии Олафа Шольца нарастить госзаимствования на 15 млрд евро, что противоречило основному закону страны. При этом глава правительства отверг предложения о пересмотре экономической стратегии.