Девушка бросила «торт» из пены для бритья в экс-министра финансов ФРГ
Неизвестная девушка бросила в лицо бывшего немецкого министра финансов, лидера Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера «торт», сообщает РБК.
Инцидент произошел во время предвыборного выступления Линднера в Грайфсвальде.
«Торт» оказался сделанным из пены для бритья. Напавшую на политика скрутили охранники.
Сам Линднер отметил, что в торте предпочел бы «крем, а не мыло».
Ранее Линднер раскрыл причины политического кризиса в ФРГ. По его мнению, камнем преткновения стало намерение канцлера Германии Олафа Шольца нарастить госзаимствования на 15 млрд евро, что противоречило основному закону страны. При этом глава правительства отверг предложения о пересмотре экономической стратегии.