Разногласия по экономическому курсу привели к краху «светофорной» коалиции в Германии. Бывший глава экономического ведомства и руководитель СВДП Кристиан Линднер раскрыл причины политического кризиса, пишет РБК .

По словам Линднера, камнем преткновения стало намерение канцлера Олафа Шольца увеличить государственные заимствования на 15 миллиардов евро, что противоречило основному закону страны. При этом глава правительства отверг предложения о пересмотре экономической стратегии.

Среди ключевых разногласий также оказалась политика в отношении поддержки Украины. Неспособность достичь компромисса по этим вопросам в итоге привела к распаду правительственного альянса.

Политическая напряженность в стране достигла критической точки. Ситуация с коалицией «Светофор» зашла в тупик еще в прошлом году из-за проблем с бюджетным планированием на 2024 год. Когда Линднер выдвинул инициативу о проведении новых выборов в составе коалиции, Шольц ответил отказом.

Тревожные тенденции наблюдаются в социальной сфере: даже сотрудники престижных компаний, включая Bosch, которые считали свою занятость гарантированной, сталкиваются с увольнениями. Политик подчеркивает, что неспособность государства эффективно решать ключевые проблемы, особенно в сфере миграционного контроля, вызывает растущее недовольство граждан.

По мнению эксперта, чрезмерное государственное вмешательство в различные сферы жизни при одновременной неэффективности в решении важнейших задач приводит к росту социальной напряженности. Это создает угрозу стабильности демократических институтов и усиливает поляризацию в обществе, которое все более нетерпимо относится к бездействию властей.