Уволенный министр экономики Германии назвал причину распада «Светофора»
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Разногласия по экономическому курсу привели к краху «светофорной» коалиции в Германии. Бывший глава экономического ведомства и руководитель СВДП Кристиан Линднер раскрыл причины политического кризиса, пишет РБК.
По словам Линднера, камнем преткновения стало намерение канцлера Олафа Шольца увеличить государственные заимствования на 15 миллиардов евро, что противоречило основному закону страны. При этом глава правительства отверг предложения о пересмотре экономической стратегии.
Среди ключевых разногласий также оказалась политика в отношении поддержки Украины. Неспособность достичь компромисса по этим вопросам в итоге привела к распаду правительственного альянса.
Политическая напряженность в стране достигла критической точки. Ситуация с коалицией «Светофор» зашла в тупик еще в прошлом году из-за проблем с бюджетным планированием на 2024 год. Когда Линднер выдвинул инициативу о проведении новых выборов в составе коалиции, Шольц ответил отказом.
Тревожные тенденции наблюдаются в социальной сфере: даже сотрудники престижных компаний, включая Bosch, которые считали свою занятость гарантированной, сталкиваются с увольнениями. Политик подчеркивает, что неспособность государства эффективно решать ключевые проблемы, особенно в сфере миграционного контроля, вызывает растущее недовольство граждан.
По мнению эксперта, чрезмерное государственное вмешательство в различные сферы жизни при одновременной неэффективности в решении важнейших задач приводит к росту социальной напряженности. Это создает угрозу стабильности демократических институтов и усиливает поляризацию в обществе, которое все более нетерпимо относится к бездействию властей.