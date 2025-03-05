Девочка упала в яму с горячей водой в Коломне и получила ожоги

8-летняя девочка упала в яму с горячей водой, образовавшуюся в результате прорыва теплосети в д. Зарудня г. о. Коломна. Возбуждено уголовное дело, сообщает подмосковная прокуратура .

3 марта около одного из домов в населенном пункте произошел прорыв теплосети. Жильцы оперативно сообщили об этом в диспетчерскую службу. Однако меры по ремонту своевременно не были приняты.

В результате 8-летняя девочка, которая шла в школу, оступилась и упала в яму с горячей водой, которая образовалась на месте прорыва. Ребенка госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

Коломенская городская прокуратура проводит проверку по данному факту. Она даст оценку соблюдению ответственными лицами требований законодательства. Затем будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Ранее школу в Сергиевом Посаде затопило из-за прорыва батареи на четвертом этаже. Дети жаловались на плохой запах и воду, которая достигла нижних этажей учебного заведения.