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В окрестностях харьковского Волчанска погибла 16-летняя девушка, служившая снайпером в рядах армии Украины, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на Telegram-канал «Пограничник из ада». Также в районе города убит, как утверждается, несовершеннолетний оператор БПЛА.

Источник доложил, что погибший подросток управлял FPV-дронами и тоже служил в украинских войсках. Заявлено, что юноша помечал каждую пораженную им цель, рисуя кресты на пульте управления беспилотником.

«Снайпером оказалась девушка 16 лет, которая холоднокровно открывала огонь по (русским — ред.) мужчинам», — говорится в цитате издания.

Ранее российские военные пленили на Украине гражданина Франции, который воевал за ВСУ. Наемник выкрикивал фразу «Ne tirez pas!», прося не стрелять в него при сдаче в плен.