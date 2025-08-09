сегодня в 08:16

Девять человек пострадали в результате схода с рельсов поезда в Таиланде

В Таиланде поезд, направлявшийся в Бангкок, сошел с рельсов. В результате ЧП пострадали девять человек, сообщает РИА Новости .

Как пишет издание Bangkok Post, инцидент с поездом произошел в районе Куйбури утром в субботу.

Чтобы поднять три вагона состава, специалисты применили тяжелую технику. Движение поездов на данном маршруте уже идет в обычном режиме, но есть задержки.

Ранее в Таиланде на маленького ребенка напал рой ос. Они оставили на теле малыша 60 укусов. Пострадавший скончался.