Девять человек пострадали в результате ДТП у станции метро «Царицыно» в Москве

Девять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате дорожной аварии, которая произошла около станции метро «Царицыно» в Москве, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы .

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Он столкнулся с другим автобусом, который стоял на остановке. ДТП произошло на Каспийской улице, в районе дома 31 по Бакинской улице.

Всего в результате аварии пострадали девять человек. Из них двое — дети.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее машину ГАИ и несколько скорых заметили около станции московского метро «Царицыно». Сообщалось, что маршрутка на большой скорости въехала в заднюю часть автобуса.