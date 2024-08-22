Детский сад в Горловке поврежден при обстреле ВСУ

Украинские военные выпустили два снаряда по центрально-городскому району Горловки. Один из них попал рядом ясли-садом № 129. В результате у детсада частично обрушилась стена и было нарушено остекление по всему крылу здания. По словам вахтера, в момент взрыва она находилась в десяти метрах от него.

Второй снаряд попал в балкон первого этажа многоквартирного дома. В результате была разбита квартира, соседние балконы также вылетели на улицу. По словам местных жителей, остекление в доме нарушено до девятого этажа.

Ранее в России создали три новых группировки войск — «Белгород», «Курск» и «Брянск». Они будут защищать приграничные территории РФ от ударов украинских беспилотников и солдат ВСУ.