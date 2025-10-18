Дети падали в обморок: жесткие курсы с участием военных прошли в школе Таврова

После того как в школе «Формула успеха», расположенной в селе Таврово Белгородской области, прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи с участием военных, в Сети стали появляться жалобы родителей. Матери школьников рассказали, что их детей избивали, им передавливали сонную артерию, и за это никто из руководства школы даже не извинился, сообщает «Подъем» .

Одна из матерей обратилась к губернатору с жалобой на то, что во время занятий детям выкрикивали оскорбления, демонстрировали шокирующие изображения мертвых тел и применяли опасные приемы, такие как пережатие сонной артерии. Мать утверждает, что у ее ребенка и других учеников наблюдалось онемение конечностей из-за неправильного наложения жгутов, у некоторых произошли нервные срывы, а одному мальчику надели бронежилет и предложили старшеклассникам наносить удары для проверки степени защиты. Этот момент попал на видео.

На кадрах видно, что сначала взрослый мужчина кулаком с силой ударил по каске школьника, затем пнул по спине, а после предложил другим детям повторить его действия, чтобы убедиться в прочности защиты их товарища. От некоторых ударов лицо ребенка менялось, и он сдвигался в сторону, не в силах удержать равновесие.

По словам женщины, она намерена обратиться за помощью в полицию. Мать пострадавшего школьника добавила, что дети находятся в состоянии шока после этих уроков и пережили сильный стресс, она опасается, что пережитый опыт может негативно отразиться на их психическом здоровье в будущем.

Заместитель министра образования области Андрей Мухартов заявил о начале полицейской проверки по факту данного тренинга. К расследованию подключилась также местная прокуратура. Глава Белгородского района Татьяна Круглякова пояснила, что «плохих намерений ни у кого не было, но такие действия совершенно недопустимы», виновные в организации курсов будут привлечены к ответственности.

