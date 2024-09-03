Дети мигрантов избили русского мальчика в Одинцове

сегодня в 12:02

На улице Чистяковой в Одинцове дети мигрантов избили русского мальчика, сообщает пресс-служба СКР.

Также после того, как пришел отец пострадавшего мальчика, на мужчину напали родственники агрессивных подростков.

По данному факту подмосковный главк СКР возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Глава Следкома Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Подмосковью Ярославу Яковлеву доложить о ходе начатого расследования уголовного дела и установленных по нему обстоятельствах.