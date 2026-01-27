Детей вывели: крыша спортзала может рухнуть в школе Москвы из-за прогнувшейся балки
Учащихся школы № 1354 на Старокрымской улице в Москве эвакуировали после того, как в спортзале прогнулась балка. Появилась угроза обрушения крыши, сообщает ТАСС.
Было принято решение перевести всех учащихся в сопровождении педагогов в соседнее здание школы. Всего эвакуирован 821 человек. Угрозы здоровью школьников нет.
Как отметили в администрации образовательного учреждения, прогиб балки заметили до начала уроков. После этого на место вызвали оперативные службы.
Telegram-канал «МК: срочные новости» писал, что в помещении треснули три «фермы» крыши из пяти. Из-за этого появилась угроза обрушения.
Сейчас здание обследуют. Школа готовит претензионный акт в адрес застройщика. Кроме того, будет проведена экспертиза по дальнейшей эксплуатации здания.
