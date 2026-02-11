Детей сделали преступниками? Новые подробности изнасилования 3-классника на Урале

В сентябре прошлого года в челябинской гимназии вспыхнул скандал после изнасилования третьеклассника в туалете учреждения. Родители детей, которых внезапно из статуса свидетелей перевели в обвиняемых, настаивают на их невиновности, сообщает 74.RU .

Мать изнасилованного ребенка 4 месяца пыталась добиться от органов реакции на произошедшее. Когда она обратилась в СМИ, бюрократическая машина стала перемалывать всех подряд, не разбираясь в ситуации. Следователи внезапно отказались от прошлых выводов и перевели двух мальчиков из свидетелей в обвиняемые.

В ПДН сделали справки об их социальной опасности, при этом инспекторы даже не видели детей. В гимназии с трибуны назвали имена якобы уже виновных в деле мальчиков, после чего им устроили травлю. Уполномоченная по правам ребенка прислала документ, в котором постановила изолировать детей, что в срочном порядке и сделал суд, хотя до этого отказывался отправлять в заключение даже главного обвиняемого. На родителей составили протоколы о ненадлежащем воспитании.

«Наши дети стали случайными свидетелями этого происшествия. СК это рассматривал порядка 2 месяцев. Вынес постановление от 11 декабря, где все по полочкам разложил. Были протоколы очных ставок, в которых потерпевший полностью оправдал наших детей в присутствии своей мамы, в присутствии адвокатов. В присутствии детского психолога — никакого давления на него не оказывалось», — рассказал отец одного из детей.

Главный обвиняемый, который, по версии следствия, совершил сексуальное насилие над третьеклассником, сначала заявил, что все делал против своей воли. Позже он согласился с показаниями остальных ребят, а потом и вовсе ребенок закрылся. Родители отказались от очных ставок и перевели мальчика на домашнее обучение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.