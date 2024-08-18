Десятки немцев получили травмы из-за пожара на колесе обозрения возле Лейпцига

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«Интерфакс»: 65 немцев ранены после пожара на колесе обозрения рядом с Лейпцигом

Минимум 65 немцам нужна помощь медиков после возгорания на колесе обозрения рядом с городом Лейпцигом, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на EFE.

Пожар произошел вечером 17 августа. Причины возгорания неизвестны.

16 пострадавших увезли в больницу. У них травмы разной степени тяжести. Остальным немцам помогают амбулаторно.

Пострадавшие получили ожоги. Также они надышались дымом.

Ранее к греческим Афинам шел неконтролируемый пожар. Он двигался со скоростью 90 километров в час.